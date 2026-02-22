Siatkarze Skry wpadli w dołek formy i przegrali aż sześć ligowych spotkań z rzędu. Jedynie dzięki świetnej postawie na początku sezonu wciąż utrzymują się na dziewiątym miejscu w tabeli PlusLigi. To jednak marne pocieszenie, bo ta lokata na ten moment nie daje awansu do fazy play-off.

Ich rywale radzą sobie lepiej, choć też grają "w kratkę". Rzeszowianie zajmują czwarte miejsce w tabeli PlusLigi, ale w ostatnich pięciu kolejkach zaliczyli trzy zwycięstwa i dwie porażki. Zespół z Podkarpacia ma jednak powody do optymizmu, ponieważ awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Tam ich rywalem będzie belgijski Knack Roeselare, z którym w grupie mierzyła się już Bogdanka LUK Lublin.

W poprzednim starciu pomiędzy tymi zespołami Resovia pewnie pokonała Skrę 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

ŁO, Polsat Sport