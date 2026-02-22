PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 22. kolejki (WIDEO)

Już w spotkaniu otwierającym 22. kolejkę kibice nie mogli narzekać na brak emocji. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała z Indykpolem AZS Olsztyn 1:3. Trafione zmiany trenera olsztynian Daniela Plińskiego i dwa niezwykle zacięte sety na przewagi (drugi - 28:30, czwarty - 33:35) pozostaną w pamięci po tej konfrontacji. Bogdanka LUK Lublin przegrywała już 0:2 ze Ślepskiem Malow Suwałki, zdołała jednak odwrócić losy tego starcia.

Emocji nie brakowało również w kolejnych grach. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Energa Trefl Gdańsk 3:2, ale osłabieni brakiem dwóch podstawowych zawodników goście rozegrali bardzo dobre zawody. Mistrzowie Polski rozbili rywali w tie-breaku, wygrywając 15:4.

Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa zerwali się do walki o utrzymanie i niespodziewanie pokonali JSW Jastrzębski Węgiel 3:1. To dopiero czwarta wygrana ekipy spod Jasnej Góry w obecnym sezonie.

W ligowym klasyku PGE GiEK Skra Bełchatów wygrała z Asseco Resovią 3:1. Siatkarze z Bełchatowa przełamali się po serii sześciu przegranych meczów w lidze (a siedmiu, jeśli liczyć przegrany mecz w Pucharze Polski) i odnieśli pierwsze zwycięstwo w 2026 roku.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 22. kolejki PlusLigii:

2026-02-20: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Indykpol AZS Olsztyn 1:3 (25:16, 28:30, 22:25, 33:35)

2026-02-21: Aluron CMC Warta Zawiercie – Energa Trefl Gdańsk 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 25:22, 15:12)

2026-02-21: Bogdanka LUK Lublin – Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (21:25, 27:29, 25:19, 25:17, 15:4)

2026-02-21: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 (31:29, 25:20, 17:25, 25:20)

2026-02-22: PGE GiEK Skra Bełchatów – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 25:19).

2026-02-22: Barkom Każany Lwów – InPost ChKS Chełm

2026-02-23: PGE Projekt Warszawa – Cuprum Stilon Gorzów (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport