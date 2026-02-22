Ponad 34 tysiące uczestników! Znamy zwycięzców maratonu w Osace
Ibrahim Hassan z Dżibuti wygrał w niedzielę maraton w Osace w czasie 2:05.20. Wśród kobiet triumfowała brązowa medalistka olimpijska z Rio de Janeiro Etiopka Mare Dibaba - 2:21.44.
Mare Dibaba
Hassan pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę Etiopczyka Yihuniligna Adane o 13 sekund. Kenijczyk Ezra Kipketer Tanui był trzeci - 2:05.55.
ZOBACZ TAKŻE: Udany występ Skrzyszowskiej w Lievin
Dibaba oderwała się od czołówki na 40. kilometrze i samotnie minęła linię mety. Druga była Kenijka Esther Chemtai - 2:22.04, a trzecia reprezentująca Bahrajn Rose Chelimo, która wynikiem 2:22.52 ustanowiła rekord życiowy.
W 14. edycji zawodów w Japonii wystartowało ponad 34 tysiące biegaczy.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Pia Skrzyszowska: Zwycięstwa mnie budują i napędzają