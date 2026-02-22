Ponad 34 tysiące uczestników! Znamy zwycięzców maratonu w Osace

Hassan pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę Etiopczyka Yihuniligna Adane o 13 sekund. Kenijczyk Ezra Kipketer Tanui był trzeci - 2:05.55.

Dibaba oderwała się od czołówki na 40. kilometrze i samotnie minęła linię mety. Druga była Kenijka Esther Chemtai - 2:22.04, a trzecia reprezentująca Bahrajn Rose Chelimo, która wynikiem 2:22.52 ustanowiła rekord życiowy.

W 14. edycji zawodów w Japonii wystartowało ponad 34 tysiące biegaczy.

KP, PAP