Reprezentant Polski błysnął w meczu z mistrzem Włoch! Kolejna asysta w tym sezonie

Argentyńczyk Mariano Troilo w 80. min. strzelił gola dla Parmy po dośrodkowaniu Emanuele Valeriego z rzutu rożnego. Milan poniósł drugą w tym sezonie porażkę w lidze włoskiej. Poprzednio "Rossoneri" przegrali z Cremonese 0:1. Miało to miejsce 23 sierpnia w pierwszej kolejce Serie A.

Broniące tytułu Napoli prowadziło z Atalantą po golu Sama Beukemy. Holender uderzył głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Zalewski w 61. min. wykonał rzut rożny, Chorwat Mario Pasalic wyrównał głową na 1:1.

Atalanta odniosła zwycięstwo nad mistrzem Włoch, gdyż w 81. min. Lorenzo Bernasconi dośrodkował ze skrzydła, natomiast akcję wykończył Serb Lazar Samardzic. Każda z trzech bramek w niedzielnym spotkaniu na New Balance Arena w Bergamo padła po uderzeniach głową. Zalewski rozegrał cały mecz, zanotował asystę i otrzymał żółtą kartkę za przytrzymywanie rywala.

W ten weekend na wpadkach drużyn z czołówki skorzystał Inter Mediolan, który w sobotę wygrał z Lecce 2:0. Klub reprezentanta Polski Piotra Zielińskiego prowadzi w Serie A z dorobkiem 64 pkt. "Nerazzurri" mają już 10 punktów przewagi nad drugim Milanem oraz 14 nad trzecim Napoli. Do końca rozgrywek zostało 12 kolejek.

Atalanta Bergamo - SSC Napoli 2:1 (0:1)

Bramki: Mario Pasalic 61, Lazar Samardzic 81 - Sam Beukema 18.

Atalanta: Marco Carnesecchi - Giorgio Scalvini (69. Berat Djimsiti), Isak Hien, Sead Kolasinac (84. Honest Ahanor) - Raoul Bellanova (57. Lorenzo Bernasconi), Marten de Roon, Mario Pasalic, Davide Zappacosta - Kamaldeen Sulemana (46. Lazar Samardzic), Nicola Zalewski - Nikola Krstovic (57. Gianluca Scamacca).

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic - Sam Beukema, Juan Jesus (70. Mathias Olivera), Alessandro Buongiorno - Pasquale Mazzocchi (63. Leonardo Spinazzola), Stanislav Lobotka, Eljif Elmas, Miguel Gutierrez (62. Matteo Politano) - Alisson Santos (86. Romelu Lukaku), Antonio Vergara (70. Giovane) - Rasmus Hojlund.

Żółte kartki: Nicola Zalewski - Juan Jesus.

Sędziował: Daniele Chiffi (Włochy).

PAP