Sezon biegowy zainaugurowany. Kenijczycy najlepsi w Wiązownie

Podwarszawska Wiązowna już od wielu lat jest na przełomie lutego i marca miejscem inauguracji sezonu biegowego w naszym kraju. Półmaraton w tej gminie ma bogatą i niezwykle ciekawą historię, o czym może świadczyć chociażby fakt, iż w 1982 roku, tuż po ogłoszeniu stanu wojennego, organizatorzy dostali zgodę na organizację imprezy, choć w tym czasie na terenie całej Polski nie odbywały się żadne masowe wydarzenia sportowe czy kulturalne.

- Inaugurowanie sezonu to ogromna nobilitacja, ale i obowiązki, bo musimy się spiąć i zorganizować wszystko tak, by uczestnicy chcieli do nas wracać - powiedzieli w rozmowie z Kingą Sylwestrzak z Polsatu Sport Piotr Olesiewicz, dyrektor operacyjny Półmaratonu Wiązowskiego, oraz Anna Sikora, zastępczyni wójta Gminy Wiązowna.

Tegoroczna, czterdziesta szósta już edycja Półmaratonu Wiązowskiego, dla jednych była okazją do bicia rekordów życiowych i walki o podium, zaś dla innych jedynie przyjemnym przetarciem przed dalszą częścią sezonu.

- To było fajne rozpoczęcie biegowego roku - powiedziała Anna Bańkowska, 3. zawodniczka na dystansie 5 km, która wiosną ma w planach start w maratonie.

Na najdłuższym dziś dystansie triumfowali reprezentanci Kenii. Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny był John Chege Waweru z kontrowersyjnej grupy Benedek Team, zaś wśród kobiet wygrała Valentine Jebet.

- Jestem bardzo szczęśliwa. W ubiegłym roku przebiegłam ten półmaraton w 72 minuty, a dziś udało mi się pobić ten wynik. Trasa była płaska, więc biegło mi się komfortowo, a i pogoda była całkiem dobra. Bałam się, że może tu być bardzo zimno albo że będzie padał śnieg, ale było naprawdę nieźle, a ludzie na trasie byli uśmiechnięci i dodawali nam otuchy. Bardzo dziękuję za zaproszenie - przyznała z uśmiechem Jebet.

W biegu na 5 kilometrów wygrał Białorusin Raman Adamowicz, przed Aleksandrem Wiąckiem i Krystianem Kuną. W rywalizacji pań najlepsze były Małgorzata Karpiuk, Klara Strząbała i wspomniana już Anna Bańkowska.