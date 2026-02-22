Świetne otwarcie Natalii Bukowieckiej! Jest minimum na HMŚ
Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m podczas mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Polka uzyskała czas 50.97, co zapewniło jej minimum na halowe mistrzostwa świata.
Natalia Bukowiecka
Natalia Bukowiecka 2. w mityngu Copernicus Cup 2026
Natalia Bukowiecka: Nie jest źle, choć spodziewałam się, że będzie trochę szybciej
Rywalizację wygrała Emma Zapletalova (50.90). Na trzecim miejscu uplasowała się Nickisha Pryce (51.65).
50.97 to trzeci halowy czas polskiej lekkoatletyki oraz trzeci najlepszy w karierze Bukowieckiej.
ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.
