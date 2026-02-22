Świetne otwarcie Natalii Bukowieckiej! Jest minimum na HMŚ

Natalia Bukowiecka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m podczas mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Polka uzyskała czas 50.97, co zapewniło jej minimum na halowe mistrzostwa świata.

Lekkoatletka w czerwonym stroju sportowym z numerem 5 na bieżni, na trybunach siedzą kibice.
fot. Polsat Sport
Natalia Bukowiecka

Rywalizację wygrała Emma Zapletalova (50.90). Na trzecim miejscu uplasowała się Nickisha Pryce (51.65). 

 

50.97 to trzeci halowy czas polskiej lekkoatletyki oraz trzeci najlepszy w karierze Bukowieckiej.

 

ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.

 

