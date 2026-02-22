Swoboda tuż za podium! Zabrakło 0.05 s...

W pierwszej próbie falstart zaliczyła Magdalena Stefanowicz. W drugiej serca kibiców zadrżały, przez chwilę bowiem podejrzewano o niego Ewę Swobodę.

Zawodniczkom udało się wystartować za czwartym razem. Najlepsza okazała się Zaynab Dosso, która ustanowiła nowy rekord mityngu i Włoch (6.99). Za nią uplasowały się Patrizia van Der Veken (7.01) i Amy Hunt (7.04).

Na siódmym miejscu udział zakończyła Jagoda Mierzyńska, która ustanowiła nowy rekord życiowy (7.19). Magdalena Stefanowicz była ósma (7.21).

ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.