Szwecja ze złotym medalem ZIO 2026

Szwedki to zdecydowanie najbardziej utytułowany zespół w tej konkurencji. Na olimpijskim podium stawały siedmiokrotnie, zdobywając cztery złote, srebrny i dwa brązowe medale.

Kobiety w curlingu regularnie o trofea olimpijskie rywalizują od 1998 roku.

W grze biorą udział dwie czteroosobowe drużyny. Zadaniem każdej z nich jest umieszczenie specjalnego kamienia jak najbliżej środka okręgu, znajdującego się kilkadziesiąt metrów od zawodnika wprawiającego go w ruch. Długość toru, na którym odbywają się zawody, wynosi 44,5 m.

Każdy z zespołów ma osiem prób podczas jednej serii, po dwie każdego zawodnika. Takich partii jest 10 w każdym pojedynku. W celu precyzyjnego umieszczenia kamienia w środku okręgu uczestnicy mogą podgrzewać przed nim lód specjalnymi szczotkami, aby regulować prędkość.

BS, PAP