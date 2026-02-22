Szwecja ze złotym medalem ZIO 2026
Szwecja pokonała w finale Szwajcarię 6:5 i zdobyła złoty medal w curlingu kobiet w igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Brązowy wywalczyła Kanada po zwycięstwie nad USA 10:7.
Szwedki to zdecydowanie najbardziej utytułowany zespół w tej konkurencji. Na olimpijskim podium stawały siedmiokrotnie, zdobywając cztery złote, srebrny i dwa brązowe medale.
Kobiety w curlingu regularnie o trofea olimpijskie rywalizują od 1998 roku.
W grze biorą udział dwie czteroosobowe drużyny. Zadaniem każdej z nich jest umieszczenie specjalnego kamienia jak najbliżej środka okręgu, znajdującego się kilkadziesiąt metrów od zawodnika wprawiającego go w ruch. Długość toru, na którym odbywają się zawody, wynosi 44,5 m.
Każdy z zespołów ma osiem prób podczas jednej serii, po dwie każdego zawodnika. Takich partii jest 10 w każdym pojedynku. W celu precyzyjnego umieszczenia kamienia w środku okręgu uczestnicy mogą podgrzewać przed nim lód specjalnymi szczotkami, aby regulować prędkość.