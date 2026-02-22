Bielszczanki zajmują czwartą lokatę w tabeli Tauron Ligi i prezentują w ostatnim czasie świetną formę. W pięciu minionych kolejkach wygrały aż cztery razy. Sposób na podopieczne Bartłomieja Piekarczyka znalazła dopiero w zeszłym tygodniu rewelacja sezonu, UNI Opole, która wygrała 3:0.

Tuż za plecami gospodyń, bo na piątym miejscu, czai się ŁKS Commercecon Łódź. Łodzianki notują identyczną serię, co ich niedzielne przeciwniczki (cztery zwycięstwa w pięciu meczach), z tą różnicą, że one uległy w ubiegłej kolejce Stali Mielec 1:3.

W poprzednim starciu pomiędzy tymi zespołami górą był BKS, który zwyciężył jednak dopiero w tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport