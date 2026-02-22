Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 18. kolejki (WIDEO)

Lider tabeli DevelopRes Rzeszów pewnie pokonał #VolleyWrocław 3:0. Tym spotkaniem pracę na stanowisku pierwszego trenera rzeszowskiej drużyny rozpoczęła Jelena Blagojević.

Zobacz także: PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 22. kolejki (WIDEO)

Sokół & Hagric Mogilno niespodziewanie przegrał z EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 0:3. Dla beniaminka to pierwsze, historyczne zwycięstwo w ekstraklasie. Po tej porażce trener Sokoła Mateusz Grabda podał się do dymisji.

W konfrontacjach sąsiadów w tabeli siatkarki UNI Opole przegrały z PGE Budowlanymi Łódź 2:3, a BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonał ŁKS Commercecon Łódź 3:1. Spotkanie w Bielsku-Białej rozpoczęło się z opóźnieniem z powodu interwencji straży pożarnej.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 18. kolejki Tauron Ligi:

2026-02-19: Sokół & Hagric Mogilno – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 0:3 (19:25, 14:25, 14:25)

2026-02-20: Lotto Chemik Police – Metalkas Pałac Bydgoszcz 1:3 (23:25, 25:20, 19:25, 19:25)

2026-02-20: Moya Radomka Radom – ITA Tools Stal Mielec 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:18)

2026-02-21: DevelopRes Rzeszów – #VolleyWrocław 3:0 (25:14, 25:19, 25:13)

2026-02-22: UNI Opole – PGE Budowlani Łódź 2:3 (18:25, 15:25, 25:21, 25:22, 13:15)

2026-02-22: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:18).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, Polsat Sport