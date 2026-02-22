Tauron Liga: UNI Opole - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo online

UNI Opole - PGE Budowlani Łódź to spotkanie 18. kolejki siatkarskiej Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

Opolanki to bez wątpienia największa rewelacja tego sezonu Tauron Ligi. Podopieczne trenera Bartłomieja Dąbrowskiego idą jak burza - wygrały aż 13 z 16 ligowych spotkań i zasłużenie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Obecnie są na fali i mogą pochwalić się serią czterech zwycięstw z rzędu.

 

Ich niedzielne rywalki z Łodzi plasują się w tabeli o jedną pozycję wyżej, ale trzeba pamiętać, że rozegrały o jeden mecz więcej od gospodyń. Łodzianki również prezentują wysoką formę - w pięciu ostatnich kolejkach triumfowały aż czterokrotnie.

 

W pierwszym starciu pomiędzy tymi zespołami górą było Opole, które zwyciężyło 3:0.

 

ŁO, Polsat Sport
