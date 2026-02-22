To ona zastąpi wielki polski talent! Zwyciężczyni LM w Tauron Lidze

Wiktoria Szewczyk doznała urazu podczas styczniowego meczu BKS-u z Pałacem Bydgoszcz, wygranym przez Bielszczanki 3:1. Rozgrywająca została zniesiona z boiska i przewieziona do szpitala.

Diagnoza okazała się fatalna. 18-latka nie zagra do końca sezonu. W związku z tym włodarze klubu poszukiwały zawodniczki w ramach transferu medycznego.

Nową rozgrywającą ekipy z Bielska-Białej została Giulia Gennari. Włoszka ma w dorobku ogrom sukcesów: zwycięstwo w Lidze Mistrzyń, Klubowych Mistrzostwach Świata i Serie A.

"Kontuzja Wiktorii Szewczyk eliminuje ją z gry do końca obecnego sezonu. W związku z tym bielski klub zdecydował się na transfer medyczny. Giulia wraz z Joanną Wołosz i Conegliano zdobyła najważniejsze tytuły zarówno we Włoszech, jak i na arenie międzynarodowej: dwa Mistrzostwa Włoch, trzy Puchary i Superpuchary Włoch, zwycięstwo w Lidze Mistrzyń w 2021 roku i wygraną w Klubowych Mistrzostwach Świata w 2022 roku. W zeszłym roku przyjechała do Bielska-Białej na mecz Ligi Mistrzyń ze swoim zespołem Savino Del Bene Scandicci. Od dziś jest zawodniczką BKS BOSTIK ZGO Bielsko- Biała. Giulia, witamy w czerwono-żółto-zielonej Rodzinie" - napisano w komunikacie BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

BKS obecnie plasuje się na czwartym miejscu w tabeli Tauron Ligi.

KP, Polsat Sport