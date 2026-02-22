Tomasiak: Fizycznie jest w porządku, ale przydałoby się trochę odpoczynku psychicznego

Zawodnik LKS Klimczok Bystra na igrzyskach olimpijskich we Włoszech zdobył trzy medale dla Polski (dwa srebrne i brązowy).

- Myślę, że forma fizyczna jest w miarę w porządku. Poza tym sezon nie będzie już trwał długo – powiedział skoczek mieszkający w Bielsku-Białej.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz uważa, że nie było niespodzianki w tym kto stanął na podium niedzielnym zawodów (drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Paweł Wąsek): - Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli.

Zwrócił on uwagę, że brat mistrza Polski, Konrad Tomasiak także spisał się w Wiśle dobrze, zajął ósme miejsce: - Ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium. Może sprawdzi się to, że rodzina Tomasiaków w przyszłości dorówna osiągnięciami rodzinie Prevców.

Zdaniem trenera kadry Polski skoczków narciarskich Macieja Maciusiaka warunki atmosferyczne nie wypaczyły wyników mistrzostw Polski.

- Mieliśmy przecież także serię próbną. Paweł Wąsek oddał dwa dobre skoki (biorąc pod uwagę serię próbna – PAP). Podobnie Kacper Tomasiak, chociaż ten konkursowym był nieco spóźniony na progu. Dawid Kubacki potwierdził, to co ostatnio słyszałem, że obecnie radzi sobie dobrze na skoczniach.

PAP