Tomasiak: Fizycznie jest w porządku, ale przydałoby się trochę odpoczynku psychicznego

Kacper Tomasiak w niedzielę zdobył mistrzostwo Polski w skokach narciarskich. Zawody rozegrano na obiekcie w Wiśle Malince. Po zawodach przyznał, że przydałby mu się odpoczynek – szczególnie psychiczny - po emocjach związanych z ostatnimi występami.

Skoczek narciarski Kacper Tomasiak w czerwonym stroju sportowym trzymający medal i dyplom.
fot. PAP
Kacper Tomasiak z medalem i dyplomem po zawodach w Wiśle

Zawodnik LKS Klimczok Bystra na igrzyskach olimpijskich we Włoszech zdobył trzy medale dla Polski (dwa srebrne i brązowy).

 

- Myślę, że forma fizyczna jest w miarę w porządku. Poza tym sezon nie będzie już trwał długo – powiedział skoczek mieszkający w Bielsku-Białej.

 

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz uważa, że nie było niespodzianki w tym kto stanął na podium niedzielnym zawodów (drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Paweł Wąsek): - Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli.

 

Zwrócił on uwagę, że brat mistrza Polski, Konrad Tomasiak także spisał się w Wiśle dobrze, zajął ósme miejsce: - Ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium. Może sprawdzi się to, że rodzina Tomasiaków w przyszłości dorówna osiągnięciami rodzinie Prevców.

 

Zdaniem trenera kadry Polski skoczków narciarskich Macieja Maciusiaka warunki atmosferyczne nie wypaczyły wyników mistrzostw Polski.

 

- Mieliśmy przecież także serię próbną. Paweł Wąsek oddał dwa dobre skoki (biorąc pod uwagę serię próbna – PAP). Podobnie Kacper Tomasiak, chociaż ten konkursowym był nieco spóźniony na progu. Dawid Kubacki potwierdził, to co ostatnio słyszałem, że obecnie radzi sobie dobrze na skoczniach.

 

