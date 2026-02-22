Tomasiak: Fizycznie jest w porządku, ale przydałoby się trochę odpoczynku psychicznego
Kacper Tomasiak w niedzielę zdobył mistrzostwo Polski w skokach narciarskich. Zawody rozegrano na obiekcie w Wiśle Malince. Po zawodach przyznał, że przydałby mu się odpoczynek – szczególnie psychiczny - po emocjach związanych z ostatnimi występami.
Kacper Tomasiak: Fizycznie jest w porządku, ale przydałoby się trochę odpoczynku psychicznego
Zawodnik LKS Klimczok Bystra na igrzyskach olimpijskich we Włoszech zdobył trzy medale dla Polski (dwa srebrne i brązowy).
- Myślę, że forma fizyczna jest w miarę w porządku. Poza tym sezon nie będzie już trwał długo – powiedział skoczek mieszkający w Bielsku-Białej.
Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz uważa, że nie było niespodzianki w tym kto stanął na podium niedzielnym zawodów (drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Paweł Wąsek): - Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli.
Zwrócił on uwagę, że brat mistrza Polski, Konrad Tomasiak także spisał się w Wiśle dobrze, zajął ósme miejsce: - Ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium. Może sprawdzi się to, że rodzina Tomasiaków w przyszłości dorówna osiągnięciami rodzinie Prevców.
Zdaniem trenera kadry Polski skoczków narciarskich Macieja Maciusiaka warunki atmosferyczne nie wypaczyły wyników mistrzostw Polski.
- Mieliśmy przecież także serię próbną. Paweł Wąsek oddał dwa dobre skoki (biorąc pod uwagę serię próbna – PAP). Podobnie Kacper Tomasiak, chociaż ten konkursowym był nieco spóźniony na progu. Dawid Kubacki potwierdził, to co ostatnio słyszałem, że obecnie radzi sobie dobrze na skoczniach.