Twardosz mistrzynią Polski w skokach narciarskich

Zimowe

Anna Twardosz (AZS AWF Katowice) zdobyła złoty medal mistrzostw Polski w skokach narciarskich kobiet. Konkurs na obiekcie w Wiśle Malince zakończono po pierwszej serii.

Anna Twardosz z bukietem kwiatów i dyplomem po zwycięstwie w zawodach skoków narciarskich.
fot. PAP
Anna Twardosz triumfuje na skoczni im. Adama Małysza

Twardosz, która triumfowała także w 2025 roku w Zakopanem, a na obiekcie im. Adama Małysza skoczyła 117,0 metrów, co dało jej notę 279,9 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tomasiak mistrzem Polski w skokach! Zawody zakończono po jednej serii

 

Druga był inna olimpijska z Predazzo - Pola Bełtowska (AZS Zakopane), a trzecia Nicole Konderla-Juroszek (AZS AWF Katowice).

 

Na podium nie stanęła czwarta ze statujących zawodniczek - Kamila Karpiel (LKS Poroniec Poronin).

 

Wyniki MP w skokach narciarskich kobiet:

 

1. Anna Twardosz (AZS AWF Katowice) 93,9 pkt (117,0 m)
2. Pola Bełtowska (AZS Zakopane) 76,5 (106,0)
3. Nicole Konderla-Juroszek (AZS AWF Katowice) 48,7 (88,0)
4. Kamila Karpiel (LKS Poroniec Poronin) 48,1 (96,5)

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
SKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eksperci: W rodzinie siła i widać, że dziś ta rodzina pomogła Elizie Ruckiej-Michałek

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 