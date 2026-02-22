Twardosz mistrzynią Polski w skokach narciarskich

Twardosz, która triumfowała także w 2025 roku w Zakopanem, a na obiekcie im. Adama Małysza skoczyła 117,0 metrów, co dało jej notę 279,9 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasiak mistrzem Polski w skokach! Zawody zakończono po jednej serii

Druga był inna olimpijska z Predazzo - Pola Bełtowska (AZS Zakopane), a trzecia Nicole Konderla-Juroszek (AZS AWF Katowice).

Na podium nie stanęła czwarta ze statujących zawodniczek - Kamila Karpiel (LKS Poroniec Poronin).

Wyniki MP w skokach narciarskich kobiet:

1. Anna Twardosz (AZS AWF Katowice) 93,9 pkt (117,0 m)

2. Pola Bełtowska (AZS Zakopane) 76,5 (106,0)

3. Nicole Konderla-Juroszek (AZS AWF Katowice) 48,7 (88,0)

4. Kamila Karpiel (LKS Poroniec Poronin) 48,1 (96,5)

PAP