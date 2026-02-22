Tylko remis Jagiellonii w PKO BP Ekstraklasie

Jagiellonia zagrała w tym meczu w eksperymentalnym ustawieniu na środku defensywy, bo jej trzej podstawowi stoperzy pauzowali za kartki, a czwarty jest kontuzjowany. Na środku obrony zagrali więc od początku meczu dwaj piłkarze pozyskani zimą: grecki stoper Apostolos Konstantopoulos oraz Portugalczyk, nominalnie lewy obrońca, Guilherme Montoia.

Od początku meczu problemem gospodarzy nie była jednak postawa defensywy, ale skuteczność w grze w ataku. Tylko w pierwszym kwadransie pierwszej połowy Białostoczanie mieli kilka bardzo dobrych sytuacji, w których zabrakło wykończenia. Najlepszą mieli już w 4. min. meczu, gdy Nahuel Leiva zagrał do Kamila Jóźwiaka, ten między nogami obrońcy Radomiaka wyłożył piłkę Jesusowi Imazowi, który z kilku metrów nie zdołał jednak pokonać Filipa Majchrowicza.

W drugiej połowie to jednak goście objęli prowadzenie. W 55. min. Rafał Wolski płaskim strzałem z linii pola karnego pokonał Sławomira Abramowicza. Gospodarze, wyraźnie zaskoczeni tą sytuacją, w 62. min. mogli stracić drugiego gola. Capita Capemba niemal wyłożył piłkę Mauridesowi w polu karnym Jagiellonii, ten jednak trafił w nią nieczysto i przestrzelił w idealnej sytuacji.

Dwie minuty później Jagiellonia wyrównała. Dawid Drachal zagrał do Afimico Pululu, ten do Imaza, a Hiszpan technicznym strzałem zdobył gola.

Mecz zakończył się remisem 1:1.

Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Rafał Wolski (55), 1:1 Jesus Imaz (64).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek (80. Samed Bazdar), Apostolos Konstantopoulos, Guilherme Montoia, Bartłomiej Wdowik - Kamil Jóźwiak (58. Alejandro Pozo), Taras Romanczuk, Dawid Drachal (68. Bartosz Mazurek), Leiva Nahuel (58. Kajetan Szmyt) - Jesus Imaz, Afimico Pululu.

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Jan Grzesik, Steve Kingue, Adrian Dieguez, Josh Wilson-Esbrand (66. Michał Kaput) - Romario Baro (71. Abdoul Tapsoba), Christos Donis (66. Zie Ouattara), Rafał Wolski - Vasco Lopes (83. Salifou Soumah), Maurides (71. Luquinhas), Capita.

Żółte kartki: Jesus Imaz, Taras Romanczuk, Alejandro Pozo - Christos Donis, Michał Kaput, Luquinhas, Rafał Wolski.

Czerwona kartka za drugą żółtą: Michał Kaput (86).

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 13 021.

Już 26 lutego w czwartek Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Fiorentiną w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji. Transmisja meczu od 18.35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od 17.00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

PAP