USA - Kanada. Wynik hokeja. Kto wygrał? Finał Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Finał turnieju hokeja na lodzie zapowiada się pasjonująco. Amerykanie na złoto olimpijskie czekają od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy „Cudu na lodzie”, jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.

Kanadyjczycy byli mistrzami olimpijskimi dziewięć razy. Po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL.

W XXI wieku będzie to trzeci kanadyjsko-amerykański finał igrzysk. W 2002 roku w Salt Lake City hokeiści spod znaku „Klonowego Liścia” wygrali 5:2, a w 2010 w Vancouver, gdy sami byli gospodarzami, pokonali Amerykanów 3:2 po dogrywce.

Mecz w hali Santagiulia w Mediolanie rozpocznie się o godz. 14.10.

USA - Kanada. Wynik hokeja. Kto wygrał?

Wynik hokeja USA - Kanada poznamy w niedzielę 22 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

