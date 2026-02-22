USA - Kanada. Wynik hokeja. Kto wygrał? Finał Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Mecz hokeistów USA i Kanady o złoty medal będzie ostatnią konkurencją igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Kto wygrał finał USA - Kanada? Jaki był wynik?

Grupa kanadyjskich hokeistów w czerwonych strojach z flagą narodową na piersiach i numerami na plecach stoi na lodowisku, trzymając kije.
fot. PAP
Finał turnieju hokeja na lodzie zapowiada się pasjonująco. Amerykanie na złoto olimpijskie czekają od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy „Cudu na lodzie”, jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.

 

Kanadyjczycy byli mistrzami olimpijskimi dziewięć razy. Po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL.

 

W XXI wieku będzie to trzeci kanadyjsko-amerykański finał igrzysk. W 2002 roku w Salt Lake City hokeiści spod znaku „Klonowego Liścia” wygrali 5:2, a w 2010 w Vancouver, gdy sami byli gospodarzami, pokonali Amerykanów 3:2 po dogrywce.

 

Mecz w hali Santagiulia w Mediolanie rozpocznie się o godz. 14.10.

Wynik hokeja USA - Kanada poznamy w niedzielę 22 lutego. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

PAP
