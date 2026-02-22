Zdobyła brązowy medal i zawiesiła karierę. 24-letnia Polka zaskoczyła

Konkurs na obiekcie w Wiśle Malince zakończono po pierwszej serii. Twardosz triumfowała także w 2025 roku w Zakopanem. W niedzielę na obiekcie im. Adama Małysza skoczyła 117 metrów., co dało jej notę 93,9 pkt.

Drugie miejsce zajęła inna olimpijka z Predazzo - Bełtowska, a trzecia była Konderla-Juroszek.

- Liczyłam się z tym, że będzie to mój ostatni skok w sezonie, a może i w życiu. Chciałam, żeby to wyglądało inaczej. Czuję mieszankę emocji. Nie deklaruję, że to mój ostatni skok w życiu, ale nie wiem czy wrócę na skocznię w najbliższych miesiącach. Jest mi bardzo ciężko, bo kocham ten sport, ale czasami miłość nie wystarczy i trzeba iść w innym kierunku - powiedziała wzruszona Konderla-Juroszek portalowi skijumping.pl.

Na podium mistrzostw kraju nie stanęła czwarta ze startujących zawodniczek - Kamila Karpiel (LKS Poroniec Poronin).

Konderla-Juroszek wzięła udział w trzech edycjach mistrzostw świata (2021, 2023, 2025) oraz w igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Rok później zdobyła trzy złote i srebrny medal uniwersjady w Lake Placid. Ponadto zdobywała punkty w zawodach Pucharu Świata.

Skoki narciarskie w Polsce uprawia niewiele kobiet, a z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Choćby w 2023 roku w wieku zaledwie 22 lat karierę zakończyła Kinga Rajda, która regularnie startowała w konkursach Pucharu Świata.

Wyniki MP w skokach narciarskich kobiet:

1. Anna Twardosz (AZS AWF Katowice) 93,9 pkt (117,0 m)

2. Pola Bełtowska (AZS Zakopane) 76,5 (106,0)

3. Nicole Konderla-Juroszek (AZS AWF Katowice) 48,7 (88,0)

4. Kamila Karpiel (LKS Poroniec Poronin) 48,1 (96,5)

