Znowu to zrobiła! Kolejne złoto 22-latki

Ostatnia konkurencja w Livigno Snow Park miała odbyć się w sobotę wieczorem przy sztucznym oświetleniu, ale na kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów nadciągnęła silna burza śnieżna i organizatorzy zmuszeni byli przełożyć finał na ostatni dzień igrzysk olimpijskich.

W finale uczestniczyło 11 narciarek, gdyż Kanadyjka Cassie Sharpe nie przystąpiła do rywalizacji. Gu triumfowała notą 94,75 pkt. Li otrzymała - 93,00, a Zoe - 92,50.

22-letnia Gu, urodzona w Stanach Zjednoczonych, ale reprezentująca ojczyznę swojej matki, to najbardziej utytułowana zawodniczka narciarstwa dowolnego w krótkiej historii tego sportu na igrzyskach olimpijskich. Przed niedzielnym startem zdobyła dwa srebrne medale olimpijskie we Włoszech. Cztery lata temu w Pekinie wywalczyła dwa złote i jeden srebrny.

W konkurencji halfpipe narciarki rywalizują w rynnie ułożonej ze śniegu w kształt litery "U". Oceniana jest technika skoków, trików i akrobacji. Zawodniczki mają po trzy przejazdy, a w klasyfikacji uwzględniany jest najlepszy.

Konkurencja halfpipe w narciarstwie dowolnym pojawiła się w programie igrzysk w Soczi w 2014 roku.

BS, PAP