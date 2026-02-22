Znowu to zrobiła! Kolejne złoto 22-latki
Chinka Eileen Gu drugi raz z rzędu wygrała konkurencję narciarstwa dowolnego halfpipe w zimowych igrzyskach olimpijskich. Srebrny medal w Livigno zdobyła jej rodaczka Fanghui Li, a brąz wywalczyła Brytyjka Zoe Atkin. Polki nie startowały.
Ostatnia konkurencja w Livigno Snow Park miała odbyć się w sobotę wieczorem przy sztucznym oświetleniu, ale na kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów nadciągnęła silna burza śnieżna i organizatorzy zmuszeni byli przełożyć finał na ostatni dzień igrzysk olimpijskich.
W finale uczestniczyło 11 narciarek, gdyż Kanadyjka Cassie Sharpe nie przystąpiła do rywalizacji. Gu triumfowała notą 94,75 pkt. Li otrzymała - 93,00, a Zoe - 92,50.
22-letnia Gu, urodzona w Stanach Zjednoczonych, ale reprezentująca ojczyznę swojej matki, to najbardziej utytułowana zawodniczka narciarstwa dowolnego w krótkiej historii tego sportu na igrzyskach olimpijskich. Przed niedzielnym startem zdobyła dwa srebrne medale olimpijskie we Włoszech. Cztery lata temu w Pekinie wywalczyła dwa złote i jeden srebrny.
W konkurencji halfpipe narciarki rywalizują w rynnie ułożonej ze śniegu w kształt litery "U". Oceniana jest technika skoków, trików i akrobacji. Zawodniczki mają po trzy przejazdy, a w klasyfikacji uwzględniany jest najlepszy.
Konkurencja halfpipe w narciarstwie dowolnym pojawiła się w programie igrzysk w Soczi w 2014 roku.