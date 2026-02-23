Argentyńczyk najlepszy w Brazylii. To jego pierwszy tytuł ATP

Rozstawiony z numerem ósmym Etcheverry przegrał trzy wcześniejsze finały w cyklu ATP. W maju 2024 roku miał nawet piłkę mistrzowską w Lyonie, ale ostatecznie nie zdołał jej wykorzystać i na premierowe trofeum musiał poczekać niemal kolejne dwa lata.

- To spełnienie moich marzeń. Od dawna szukałem swojego pierwszego tytułu. Pracowałem tak ciężko z moim zespołem i nie mogę w to uwierzyć - powiedział 26-letni Argentyńczyk.

28-letni Tabilo doznał trzeciej porażki w finale turnieju ATP. Na koncie ma trzy trofea.

Etcheverry odniósł drugie w karierze zwycięstwo nad Tabilo, nie poniósł z nim jeszcze porażki.

W najnowszym notowaniu światowego rankingu Argentyńczyk awansuje z 51. na 33. miejsce. Chilijczyk zanotuje skok z 68. na 42. pozycję.

Tomas Etcheverry - Alejandro Tabilo 3:6, 7:6 (7-3), 6:4