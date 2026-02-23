Polski duet awansował do drabinki głównej turnieju jako tzw. szczęśliwi przegrany. Co ciekawe, w pierwszej rundzie kwalifikacji udało się pokonać Victora Corneę z Rumunii oraz... Szymona Walkowa z Polski 7:6, 6:3. W drugiej, decydującej rundzie nie było już tak dobrze. Drzewiecki i Matuszewski ulegli bowiem Hindusom - Jeevanowi Nedunchezhiyanowi oraz Ramkumarowi Ramanathanowi 4:6, 6:7.

Los uśmiechnął się jednak do Biało-Czerwonych i dzięki temu dostali jeszcze jedną szansę. W pierwszej rundzie drabinki głównej trafili na portugalsko-austriacki duet Cabral/Miedler. Warto podkreślić, że obie pary znają się bardzo dobrze, ponieważ w poprzednim sezonie rywalizowały ze sobą dwukrotnie - w obu przypadkach w Portugalii. Najpierw w kwietniowym finale w Oeiras lepsi byli Polacy, a dwa tygodnie później w maju w ćwierćfinale zmagań w Estoril wygrali rywale.

KN, Polsat Sport