ATP w Dubaju: Hubert Hurkacz - Jakub Mensik. Kiedy mecz? O której godzinie?

Hurkacz przed turniejem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich brał udział w zmaganiach w Rotterdamie. Wrocławianin nie zapamięta dobrze tego występu. Polski tenisista odpadł już w pierwszej rundzie, kiedy lepszy od niego okazał się Alexander Bublik. Czy tym razem Hurkacz przejdzie do kolejnego etapu turnieju?

ZOBACZ TAKŻE: Ponad dwie godziny walki. Polak odpadł w pierwszej rundzie turnieju

Mensik na pewno może być zadowolony z gry w Dosze, gdzie rywalizował przed zmaganiami w Dubaju. Czech dotarł do półfinału, gdzie po trzech setach przegrał z Arthurem Filsem.

Warto przypomnieć, że jeżeli Hurkacz przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, to może dojść do polsko-polskiego starcia. Wrocławianin w drugiej rundzie może bowiem zmierzyć się z triumfatorem pojedynku Kamil Majchrzak - Alexei Popyrin.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Jakub Mensik? O której godzinie?

Mecz Hubert Hurkacz - Jakub Mensik odbędzie się we wtorek 24 lutego. Polak i Czech wyjdą jako czwarci na kort numer 1. Według oficjalnej rozpiski ich mecz nie rozpocznie się przed godziną 16:00.

AA, Polsat Sport