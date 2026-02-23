ATP w Dubaju: Kamil Majchrzak - Alexei Popyrin. Kiedy mecz? O której godzinie?

Majchrzak przed rywalizacją w Zjednoczonych Emiratach Arabskich brał udział w turnieju w Dosze. Polak odpadł ze zmagań już w pierwszej rundzie, a lepszy od niego okazał się Arthur Fils.

Przeciwnikiem zawodnika znad Wisły będzie Popyrin. Australijczyk wcześniej również grał w Dosze, ale udało mu się dojść do drugiej rundy. Z turnieju wyeliminował go Jannik Sinner.

Warto zaznaczyć, że jeżeli Majchrzak sięgnie po zwycięstwo, to w Dubaju może dojść do polsko-polskiego starcia. Jego rywalem w drugiej rundzie może być triumfator starcia Hubert Hurkacz - Ethan Quinn.

Kiedy mecz Kamil Majchrzak - Alexei Popyrin? O której godzinie mecz Kamil Majchrzak - Alexei Popyrin?

Mecz Kamil Majchrzak - Alexei Popyrin zostanie rozegrany we wtorek 24 lutego. Według oficjalnej rozpiski turnieju tenisiści wejdą na kort numer 2 jako czwarci od godziny 11:00.

AA, Polsat Sport