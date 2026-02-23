Betclic 1. Liga: Stal Mielec - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Stal Mielec - ŁKS Łódź to mecz 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu tal Mielec - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Stal Mielec słabo rozpoczęła rundę wiosenną. Przed tygodniem jedynie zremisowała z Górnikiem Łęczna, natomiast na inaugurację została rozbita przez Polonię Warszawa. Szanse na utrzymanie są coraz mniejsze, zwłaszcza że piłkarze Ireneusza Mamrota zajmują ostatnie miejsce w tabeli I ligi.

 

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Decyzja Papszuna uratowała Legię

 

Najbliższym rywalem Stali będzie ŁKS Łódź, który nieco lepiej spisuje się po przerwie zimowej. Choć w pierwszym meczu niespodziewanie pokonał na wyjeździe Polonię Bytom, w poprzedniej kolejce przegrał z Chrobrym Głogów. Na jesień zespół wygrał ze Stalą 2:0 i będzie chciał powtórzyć ten wyczyn.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP
1 LIGABETCLIC 1 LIGAŁKS ŁÓDŹPIŁKA NOŻNASTAL MIELEC

