Betclic 1. Liga: Stal Mielec - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Stal Mielec słabo rozpoczęła rundę wiosenną. Przed tygodniem jedynie zremisowała z Górnikiem Łęczna, natomiast na inaugurację została rozbita przez Polonię Warszawa. Szanse na utrzymanie są coraz mniejsze, zwłaszcza że piłkarze Ireneusza Mamrota zajmują ostatnie miejsce w tabeli I ligi.

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Decyzja Papszuna uratowała Legię

Najbliższym rywalem Stali będzie ŁKS Łódź, który nieco lepiej spisuje się po przerwie zimowej. Choć w pierwszym meczu niespodziewanie pokonał na wyjeździe Polonię Bytom, w poprzedniej kolejce przegrał z Chrobrym Głogów. Na jesień zespół wygrał ze Stalą 2:0 i będzie chciał powtórzyć ten wyczyn.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP