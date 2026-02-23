Były mistrz świata zakończył karierę. Taki komunikat tuż po igrzyskach!

Karuzela Pucharu Świata wraca na dobre po igrzyskach olimpijskich. Zawodnicy wracają do rywalizacji w zawodach trzech najwyższych rang zawodniczych - Pucharu Świata, Pucharu Kontynentalnego i FIS Cupu. Okazuje się, że końcowy period Pucharu Świata będzie ostatnim dla niektórych zawodników. Decyzję o zakończeniu przygody ze skokami narciarskimi ogłosił Peter Resinger

Resinger swego czasu uchodził za wielki talent austriackiej myśli szkoleniowej. Austriak odnosił sukcesy na poziomie juniorskim, czego zwieńczeniem było mistrzostwo świata juniorów w 2020 roku odniesione na skoczni w niemieckim Oberwiesenthal. Resinger na tych samych zawodach wywalczył jeszcze srebrny medal w konkursie drużynowym oraz złoto w mikście.

Niestety kariera seniorska nie wyglądała tak udanie dla 25-latka. Nigdy nie udało mu się zadebiutować w Pucharze Świata. Na najwyższym poziomie skakał tylko w Letnim Grand Prix, gdzie jego najlepszym wynikiem było dwukrotnie 30. miejsce (w Wiśle w 2020 roku oraz Hinzenbach w 2025 - przyp. red). Jedyne podia wywalczył w FIS Cupie, czyli trzecim poziomie zawodniczym. Uczynił to pięciokrotnie.

Brak znacznych sukcesów skłonił Resingera do zakończenia kariery sportowej. Austriak podzielił się tą informacją w swoich mediach społecznościowych. Zapowiedział również, że ostatnie loty jakie odda będą miały miejsce na skoczni Kulm w austriackim Bad Mitterndorf, gdzie w przyszłym tygodniu zawitają zawody Pucharu Świata. Resinger pojawi się w nich prawdopodobnie jako przedskoczek.

Rekord życiowy Resingera wynosi aktualnie 235,5 metra i został ustanowiony w Planicy. Zawody Pucharu Świata w Bad Mitterndorf odbędą się od 27 lutego do 1 marca.

JZ, Polsat Sport