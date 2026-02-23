Fręch i Linette wracają do gry. Znamy drabinkę turnieju w Meridzie

Rozpoczynający się 23 lutego turniej w Meridzie przyniesie nam emocje związane z rywalizacją dwóch reprezentantek Polski. W głównej drabince znalazły się rozstawiona z numerem ósmym Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Obie poznały już swoje przeciwniczki.

Linette (47. WTA) w pierwszej rundzie zmierzy się z Niemką Tatjaną Marią. Jest ona sklasyfikowana ledwie cztery miejsca niżej w rankingu od Polki. Obie panie w przeszłości grały ze sobą tylko raz i było to aż dziesięć lat temu. Była to finałowa runda kwalifikacji do turnieju WTA w Miami. Górą wówczas była Polka, która wygrała 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Argentyńczyk najlepszy w Brazylii. To jego pierwszy tytuł ATP

Magdalena Fręch (57. WTA) musiała natomiast czekać dłużej na swoją rywalkę. Los zderzył ją z kwalifikantką, którą okazała się Rosjanka Maria Timofiejewa (155. WTA), która od tego roku reprezentuje Uzbekistan. Będzie to ich drugie spotkanie w historii. W pierwszym zwyciężyła Fręch, która podczas turnieju w Dosze rok temu wygrała 2:1.

W drabince turniejowej, oprócz reprezentantek Polski, znajdują się takie zawodniczki, jak: Jasmine Paolini, Emma Navarro, Ann Li czy Marie Bouzkova.

JZ, Polsat Sport