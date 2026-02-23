Igrzyska olimpijskie w Polsce? "Drzwi się uchyliły"

Podczas zakończonych w niedzielę Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego prowadziły ważne rozmowy w sprawie organizacji igrzysk nad Wisłą.

- Wykorzystaliśmy pobyt na igrzyskach, żeby rozmawiać z naszymi partnerami. Budujemy strategię sportu, która ma mieć odniesienie w kierunku organizacji tej imprezy - przekazał sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś w magazynie Studio Mediolan Cortina.

- Chcielibyśmy taki projekt, który miałby szansę na realizację - projekt na wiele lat, rozwojowy dla naszego państwa. Chcemy odrobić lekcję i mieć reprezentację, z której moglibyśmy się cieszyć, jak Włosi. A na to potrzeba decyzji już dzisiaj. Musimy mieć czas, żeby przygotować naszą reprezentację olimpijską, by pełną parą walczyła na każdym obiekcie o medale - tłumaczył.

Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat oraz Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marian Kmita wyznał, że pierwszy krok w kierunku organizacji tego wydarzenia został poczyniony.

- Delegacja PKOl spotkała się z Mathiasem Koesterem wiceszefem departamentu ds. organizacji igrzysk olimpijskich. Dokonała się pierwsza faza rozmów nieformalnych. Drzwi się uchyliły - oznajmił.

Na koniec zaznaczył, że nasz kraj zasługuje na tę szansę.

– Polska jest nieodkryta. To urocze miejsce nie tylko dla Europejczyków - podsumował.

