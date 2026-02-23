Jakub Kochanowski wrócił na boisko! "Wkrótce będę gotowy, żeby zagrać cały mecz"

PGE Projekt Warszawa sensacyjnie przegrał z Cuprum Stilonem Gorzów 0:3 w spotkaniu 22. kolejki PlusLigi. Dobrą wiadomością dla kibiców zespołu ze stolicy był powrót do gry Jakuba Kochanowskiego. Pod koniec grudnia minionego roku Projekt poinformował, że środkowy będzie wykluczony z gry na około trzy tygodnie z powodu urazu kolana. Jak się później okazało, powrót do zdrowia potrwał dłużej niż pierwotnie zakładano i środkowy pojawił się na boisku po dwóch miesiącach przerwy.

– Słyszałem reakcję kibiców. Uśmiechnąłem się, naprawdę fajnie jest wrócić po takiej przerwie. Na razie w krótszym wymiarze, a szkoda, bo naprawdę każdy był dziś potrzebny, żeby ruszyć drużynę z Gorzowa. Mam nadzieję, że w następnych meczach zagram już w większym wymiarze – powiedział Jakub Kochanowski w pomeczowej rozmowie z Jakubem Bednarukiem.

W spotkaniu z Cuprum Stilonem Kochanowski zagrał tylko w pierwszym secie. Zdobył dla Projektu jeden punkt atakiem.

– Myślę, że stopniowo będę wprowadzany do obciążeń meczowych. Jestem już w pełnym treningu, więc jest to tak naprawdę kwestia adaptacji. Mimo wszystko granie meczów to jest troszeczkę coś innego niż trenowanie. Podejrzewam, że już wkrótce będę gotowy do tego, żeby zagrać cały mecz w pełnym wymiarze i pomóc drużynie najlepiej, jak mogę – dodał środkowy Projektu.

Rozmowa z Jakubem Kochanowskim w materiale wideo:

RM, Polsat Sport