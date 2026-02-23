Jej faul doprowadził Polkę do koszmaru. Teraz przemówiła

Do strasznego zdarzenia doszło w trakcie eliminacji na dystansie 1500 metrów. Griswold ostro potraktowała Sellier, która upadając została trafiona łyżwą Amerykanki. Ostrze rozcięło twarz Polki blisko oka, co mogło mieć fatalne konsekwencje. Na szczęście po błyskawicznej pomocy medycznej i operacji udało się uniknąć poważniejszych obrażeń.

Pierwsze chwile po upadku wyglądały jednak fatalnie. Sellier była zalana krwią i leżała nieruchomo pod bandą. Amerykanka została zdyskwalifikowana za faul. Po tym zdarzeniu wylała się na nią fala hejtu. Sellier, już ze szpitalnego łóżka, zaapelowała jednak o wyrozumiałość względem reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

"Dowiedziałam się, że Kristen otrzymuje dużo wiadomości obwiniających ją za ten wypadek. Uprzejmie proszę was, aby tego nie robić. To, co się stało jest niczyją winą. Taka jest natura naszego sportu - niesie ze sobą ryzyko i jestem w pełni tego świadoma za każdym razem, kiedy wyjeżdżam na lód. Proszę pamiętać, że wypadki się zdarzają i nikt nie miał złych intencji. Wspierajmy się zamiast wskazywać palcem. Wybierzmy uprzejmość zamiast nienawiści. Wysyłam ci Kristen dużo miłości i wsparcia. Wiem, że ten czas nie jest łatwy też dla ciebie" - napisała Polka.

Taka wiadomość spotkała się z szybką odpowiedzią ze strony Amerykanki, która była pod wrażeniem zachowania Sellier.

"Kamila, twoja dobroć i siła znaczą więcej niż mogłabym określić to słowami. W momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że że jej twarz jest rozcięta od mojego ostrza, natychmiast sprawdziłam, co się stało. To szacunek, który mamy do siebie jako sportowcy i ludzie. Nigdy intencjonalnie nie wyrządziłabym jej krzywdy, więc jestem bardzo wdzięczna za jej uprzejmość i zrozumienie. Short track jest szybki i nieprzewidywalny. Wszyscy znamy ryzyko za każdym razem, kiedy zjawiamy się na lodzie. Dziękuję ci za uświadomienie tego wszystkim oraz za dobroć w trudnej chwili. Jestem dumna, że mogę dzielić z tobą lód. Zawsze życzę ci wszystkiego najlepszego oraz mam nadzieję na twój szybki powrót do zdrowia" - odpisała Griswold.

O stanie zdrowia Kamili Sellier będziemy informować na bieżąco.

