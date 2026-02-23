Jest decyzja klubu PlusLigi w sprawie środkowego! "To był naturalny krok"

Mariusz Schamlewski (rocznik 1991) przygodę z siatkówką rozpoczął w drużynie MOS Wola Warszawa. W swej karierze reprezentował barwy klubów: Pamapol Wielton Wieluń, Ślepsk Suwałki (z którym zdobył brązowy medal I ligi), MKS Będzin (2015-16, debiut w PlusLidze), Victoria Wałbrzych (2016-17), Dafi Społem Kielce (2017-18), Exact Systems Norwid Częstochowa 2018-19, Stal Nysa (2019-22, awans do PlusLigi w 2020 roku), Chemeko-System Gwardia Wrocław (2022-23, najlepiej blokujący Tauron 1. Ligi), Aluron CMC Warta Zawiercie (2023-24), Czarni Radom (2024-25).

W czerwcu 2025 doświadczony środkowy został ogłoszony zawodnikiem Trefla Gdańsk. W PlusLidze rozgrywa właśnie swój szósty sezon i wystąpił łącznie w 78 meczach. W przyszłym sezonie nadal będzie reprezentował barwy gdańskiego klubu.

– To był dla mnie naturalny krok. Z sezonu na sezon widzę, jak klub się rozwija. Organizacja jest na wysokim poziomie. Klub ma bardzo ambitne cele na przyszły sezon i chcę być jego częścią. Ważnym aspektem było dla mnie też to, jak moja rodzina się tutaj czuje. Dzięki temu, że czują się w Gdańsku dobrze, ja mam spokojną głowę i mogę skoncentrować się na daniu z siebie wszystkiego na boisku – przyznał Mariusz Schamlewski.

– Mariusz jest tak pozytywnym zawodnikiem, że nie da się go nie lubić. Jego charakter to wartość dodatnia zarówno na boisku, jak i poza nim. Świetnie się wpasował w drużynę, więc bardzo nas cieszy jego zaufanie i decyzja o pozostaniu nad morzem – powiedział prezes klubu Dariusz Gadomski.

Energa Trefl Gdańsk - skład na przyszły sezon 2026/2027

Klub z Gdańska przekazał więc kolejną informację dotyczącą składu na przyszły sezon. Obowiązujące kontrakty w Treflu nadal mają Przemysław Stępień, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk oraz Moustapha M’Baye. Z kolei Joe Worsley, Damian Kogut oraz Voitto Koykka przedłużyli umowy.

Polsat Sport, treflgdansk.pl