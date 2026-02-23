Klątwa finałów przełamana! Poznaliśmy siatkarskie mistrzynie Ameryki Południowej

Dla obu ekip był to już piąty (!) finał na przestrzeni nieco ponad roku. Wcześniej Sesi Volei Bauru i Osasco Sao Cristovao Saude mierzyły się w finałach Campeonato Paulista (mistrzostw stanu Sao Paulo), Pucharu Brazylii, brazylijskiej Superligi siatkarek oraz Superpucharu kraju. W czterech poprzednich starciach górą było Osasco.

Zespół trenera Henrique Modenesiego miał tym razem nieco ułatwione zadanie. W ekipie "Osasquense" nie mogła wystąpić atakująca Tifanny Abreu, transseksualna siatkarka, która nie otrzymała zgody na grę w żeńskich rozgrywkach, organizowanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). Pozbawione swojej "bombardierki" Osasco uległo w trzech setach, przegrywając poszczególne partie do 23, 20 i 20.

Przypomnijmy, że MKOl pod koniec 2021 roku ustalił, że to poszczególne międzynarodowe federacje sportowe mogą decydować o przynależności zawodników transseksualnych, ponieważ każdy sport ma swoją specyfikę. W przypadku siatkówki FIVB postanowiła, że wszystkie krajowe związki mogą ustalać własne zasady. Brazylijska Federacja Siatkarska, po uzyskaniu wytycznych z krajowego Ministerstwa Zdrowia, dopuściła transseksualne zawodniczki do gry z kobietami, warunkując jednak, że poziom testosteronu w organizmie tych siatkarek musi być mniejszy niż 5 nmol/l przez cały okres ich występów w danych rozgrywkach.

Dla Sesi Volei Bauru, które przez mistrzostwa Ameryki Południowej przeszło jak burza, notując komplet zwycięstw po 3:0 (wcześniej Brazylijki ograły Club Uviv z Ekwadoru, a także peruwiańskie Regatas i Alianza Lima), był to pierwszy tytuł, wywalczony na arenie międzynarodowej.