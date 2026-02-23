Kolejny spadek Hurkacza w rankingu ATP! Rośnie za to przewaga Alcaraza

W światowym rankingu tenisistów Kamil Majchrzak utrzymał 56. miejsce, a Hubert Hurkacz spadł z 71. na 73. Wciąż prowadzi Hiszpan Carlos Alcaraz, przed Włochem Jannikiem Sinnerem. Trzeci jest Serb Novak Djokovic.

Tenisista w białej koszulce patrzy w bok, za nim widać niewyraźną publiczność na trybunach.
fot. PAP
Hubert Hurkacz

Alcaraz wygrał w sobotę turnieju w Dausze. Hiszpan, który triumfował wcześniej w Australian Open, jest w tym roku niepokonany. Serię zwycięskich meczów przedłużył do 11.

 

Majchrzak i Hurkacz w tym tygodniu będą rywalizowali w Dubaju. Jeśli przebrną pierwszą rundę, to w kolejnej zmierzą się ze sobą. Majchrzak musi pokonać 47. w rankingu Australijczyka Alexeia Popyrina, a Hurkacz 13. na liście ATP Czecha Jakuba Mensika.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 23 lutego 2026:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 13550 pkt
2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 10400
3. (3) Novak Djokovic (Serbia) 5280
4. (4) Alexander Zverev (Niemcy) 4555
5. (5) Lorenzo Musetti (Włochy) 4405
6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4235
7. (8) Taylor Fritz (USA) 4220
8. (7) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4080
9. (9) Ben Shelton (USA) 4050
10. (10) Aleksander Bublik (Kazachstan) 3405
...
56. (56) Kamil Majchrzak (Polska) 920
73. (71) Hubert Hurkacz (Polska) 775

KP, PAP
