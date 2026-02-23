Lechia dopięła swego. Gwiazdor przedłużył kontrakt

Piłka nożna

Lechia Gdańsk poinformowała w oficjalnym komunikacie, że ich najlepszy zawodnik Tomas Bobcek przedłużył kontrakt z zespołem do 2030 roku. Jest to ważna informacja dla całej społeczności Gdańszczan, ponieważ zainteresowanie transferem tego piłkarza przejawiało w ostatnim czasie wiele klubów.

Dwóch piłkarzy Lechii Gdańsk świętuje gola, jeden z nich to Tomas Bobcek.
fot. PAP
Tomas Bobcek przedłużył kontrakt z Lechią Gdańsk do 2030 roku

Lechia Gdańsk rozpoczęła sezon z ujemnym bilansem punktowym nałożonym przez PZPN w związku z naruszeniem przepisów na tle finansowym. Z tego względu skazywano ich na spadek, jednak stało się inaczej. Gdańszczanie z dorobkiem 27 punktów zajmują jedenaste miejsce w tabeli i mają dość spokojną sytuację sportową.

 

Duża w tym zasługa słowackiego napastnika Tomasa Bobceka, który z dorobkiem czternastu goli przewodzi w klasyfikacji strzelców i jest motorem napędowym Lechii. 24-latek zapracował nawet na debiut w dorosłej reprezentacji Słowacji, w której zdobył bramkę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Roszady na szczycie tabeli PKO BP Ekstraklasy! "Kolejorz" wiceliderem

 

Sportowy dorobek napastnika przykuł uwagę innych klubów, które zaczęły interesować się Bobcekiem. Lechia wzmocniła pozycję negocjacyjną, przedłużając wygasający w przyszłym sezonie kontrakt ze słowackim napastnikiem.

 

- Najlepszy strzelec Lechii Gdańsk - Tomas Bobcek - przedłużył kontrakt z Lechią Gdańsk, który obowiązywać będzie do 30 czerwca 2030 roku - napisano w oficjalnym komunikacie klubu.

 

- Podpisanie nowego kontraktu wiele dla mnie znaczy. Od pierwszego dnia czuję się tutaj jak w domu. Jestem wdzięczny za zaufanie okazane mi przez Prezesa oraz cały sztab Lechii, a także za niesamowite wsparcie, które nieustannie otrzymuję od kibiców. Cieszę się, że przez kolejne sezony mogę dumnie reprezentować biało-zielone barwy - skomentował sam napastnik.

 

Oznacza to, że Lechia zapewniła sobie spokój jeśli chodzi o sytuację ich największej gwiazdy. Przed nimi teraz sportowe wyzwanie, jakim będzie spotkanie z Zagłębiem Lubin, które odbędzie się 23 lutego o godzinie 19.

JZ, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALECHIA GDAŃSKPIŁKA NOŻNATOMAS BOBCEK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eredivisie: Ajax - NEC Nijmegen. Gole

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 