Wynik pierwszego starcia Jagiellonii z Fiorentiną w Białymstoku był brutalny dla podopiecznych Adriana Siemieńca. Ekipa z Serie A wykorzystała w drugiej połowie błędy "Dumy Podlasia" i po trzech bramkach ze stałych fragmentów zapewniła sobie pokaźną zaliczkę przed rewanżem we Florencji. Jagiellonia choć dominowała w posiadaniu piłki, nie zdołała oddać ani jednego celnego strzału na bramkę przeciwnika.

Białostoczanie zapowiadają jednak, że do Toskanii nie wybieraja się jedynie na wycieczkę. Do kadry meczowej wrócą Taras Romanczuk oraz Afimico Pululu, którzy w pierwszym meczu nie mogli zagrać ze względu na nadmiar kartek. Ich nieobecność była aż nadto widoczna w Białymstoku. Teraz mogą dać sygnał do ataku w rewanżu. Ewentualny awans "Jagi" do kolejnej rundy rozgrywek trzeba będzie jednak rozpatrywać w kategoriach piłkarskiego cudu.

W miniony weekend Jagiellonia rywalizowała w PKO BP Ekstraklasie z Radomiakiem. Ekipa z Podlasia zanotowała kolejny ligowy remis, tym razem 1:1, a punkt zapewnił jej Jesus Imaz.

W poprzednim sezonie Ligi Konferencji Jagiellonia dotarła aż do fazy ćwierćfinałowej, gdzie uległa Realowi Betis. W tym sezonie białostoczanie zajęli w fazie ligowej rozgrywek 17. miejsce.

Fiorentina - Jagiellonia. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Fiorentina - Jagiellonia będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

psl, Polsat Sport