Rozgrywany w Tampere mecz z KuPS ułożył się idealnie dla podopiecznych Nielsa Frederiksena. Najpierw Lechici zdobyli szybką bramkę, dzięki przytomności Antoniego Kozubala w polu karnym rywala. Chwilę później zespoł z Poznania grał już w liczebnej przewadze po czerwonej kartce dla Luyeye-Lutumby i podwyższył prowadzenie za sprawą gola Taofeeka Ismaheela. W drugiej połowie poznaniacy kontrolowali grę i dowieźli wynik 2:0 do ostatniego gwizdka.

Rewanż przy Bułgarskiej w Poznaniu wydaje się być jedynie formalnością. Piłkarze Lecha nie mogą oczywiście zlekceważyć rywala, ale jeśli utrzymają formę z ostatnich tygodni, to inny scenariusz niż pewny awans będzie sensacją. "Kolejorz" ma za sobą serię czterech zwycięstw z rzędu, a w miniony weekend ograł na wyjeździe Koronę Kielce 2:1. Świetną formą imponował ponownie Ali Gholizadeh, który w Tampere nie zagrał ze względu na delikatne problemy zdrowotne.

Wydaje się, że w rewanżowym spotkaniu w Lidze Konferencji Niels Frederiksen też pozwoli sobie na drobne rotacje w składzie. Pamiętny tego, co stało się z mocno przemeblowaną drużyną w meczu fazy ligowej na Gibraltarze, Duńczyk nie będzie jednak aż tak drastyczny w zmianach.

Lech Poznań - KuPS Kuopio. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

psl, Polsat Sport