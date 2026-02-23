Liga Konferencji: Lech Poznań - KuPS Kuopio. Transmisja TV i stream online
Lech Poznań podejmie KuPS Kuopio w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Konferencji. W pierwszym spotkaniu w Finlandii "Kolejorz" zapewnił sobie solidną zaliczkę w postaci wygranej 2:0. Teraz przed własnymi kibicami chce przypieczętować awans do 1/8 finału. Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań - KuPS Kuopio? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Rozgrywany w Tampere mecz z KuPS ułożył się idealnie dla podopiecznych Nielsa Frederiksena. Najpierw Lechici zdobyli szybką bramkę, dzięki przytomności Antoniego Kozubala w polu karnym rywala. Chwilę później zespoł z Poznania grał już w liczebnej przewadze po czerwonej kartce dla Luyeye-Lutumby i podwyższył prowadzenie za sprawą gola Taofeeka Ismaheela. W drugiej połowie poznaniacy kontrolowali grę i dowieźli wynik 2:0 do ostatniego gwizdka.
Rewanż przy Bułgarskiej w Poznaniu wydaje się być jedynie formalnością. Piłkarze Lecha nie mogą oczywiście zlekceważyć rywala, ale jeśli utrzymają formę z ostatnich tygodni, to inny scenariusz niż pewny awans będzie sensacją. "Kolejorz" ma za sobą serię czterech zwycięstw z rzędu, a w miniony weekend ograł na wyjeździe Koronę Kielce 2:1. Świetną formą imponował ponownie Ali Gholizadeh, który w Tampere nie zagrał ze względu na delikatne problemy zdrowotne.
Wydaje się, że w rewanżowym spotkaniu w Lidze Konferencji Niels Frederiksen też pozwoli sobie na drobne rotacje w składzie. Pamiętny tego, co stało się z mocno przemeblowaną drużyną w meczu fazy ligowej na Gibraltarze, Duńczyk nie będzie jednak aż tak drastyczny w zmianach.
Lech Poznań - KuPS Kuopio. Transmisja TV i stream online
Transmisję meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio będzie można obejrzeć w czwartek 26 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.