Nie tylko Jelena Blagojević! Kobiety, które zostały trenerkami w świecie siatkówki
W roli pierwszych trenerów klubów i reprezentacji siatkarskich dominują mężczyźni, ale w przeszłości zdarzały się kobiety, które potrafiły z powodzeniem przełamać ten schemat. Choć jeszcze niedawno widok pani w roli pierwszego szkoleniowca drużyny siatkarskiej należał do rzadkości, ostatnio staje się coraz bardziej naturalny. Najsłynniejsze kobiety na ławce trenerskiej w siatkówce w galerii zdjęć.
Kobiety coraz częściej przejmują stery w drużynach siatkarskich. Sukcesy takich postaci jak Lang Ping pokazały, że byłe siatkarki również na polu szkoleniowym potrafią pokazać kompetencje, autorytet i wizję tworzenia drużyny. Trenerskie triumfy legendy chińskiej siatkówki na najważniejszych imprezach stały się symbolem przełamywania barier.
Zarówno FIVB, jak i federacje krajowe oraz kluby coraz częściej inwestują w rozwój kobiet w roli liderek drużyn, dostrzegając ich wiedzę, profesjonalizm oraz umiejętności budowania relacji. Zmienia się również mentalność środowiska sportowego - zawodnicy i zawodniczki coraz częściej oceniają szkoleniowców przez pryzmat kompetencji, a nie stereotypów.
Warto więc przypomnieć historie kobiet-trenerów w siatkówce. Najbardziej znane kobiety w roli głównych trenerek drużyn siatkarskich w Polsce i na świecie w galerii zdjęć:
