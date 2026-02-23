Nie tylko Jelena Blagojević! Kobiety, które zostały trenerkami w świecie siatkówki

Kobiety coraz częściej przejmują stery w drużynach siatkarskich. Sukcesy takich postaci jak Lang Ping pokazały, że byłe siatkarki również na polu szkoleniowym potrafią pokazać kompetencje, autorytet i wizję tworzenia drużyny. Trenerskie triumfy legendy chińskiej siatkówki na najważniejszych imprezach stały się symbolem przełamywania barier.

Zobacz także: Debiut siatkarskiej legendy! To piąty taki przypadek w historii PLS

Zarówno FIVB, jak i federacje krajowe oraz kluby coraz częściej inwestują w rozwój kobiet w roli liderek drużyn, dostrzegając ich wiedzę, profesjonalizm oraz umiejętności budowania relacji. Zmienia się również mentalność środowiska sportowego - zawodnicy i zawodniczki coraz częściej oceniają szkoleniowców przez pryzmat kompetencji, a nie stereotypów.

Warto więc przypomnieć historie kobiet-trenerów w siatkówce. Najbardziej znane kobiety w roli głównych trenerek drużyn siatkarskich w Polsce i na świecie w galerii zdjęć: