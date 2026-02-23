Nieprawdopodobna statystyka Barcelony. Aż trudno w to uwierzyć

Zwycięstwo 3:0 w starciu z Levante zapewniły podopiecznym Hansiego Flicka trafienia Marca Bernala, Frenkiego de Jonga oraz Fermina Lopeza. Po raz kolejny czyste konto zachował Joan Garcia, który był pewnym punktem ekipy z Katalonii. Dzięki wygranej Barcelona wróciła na fotel lidera La Liga po tym, jak wpadkę w sobotnim spotkaniu z Osasuną zanotował Real Madryt.

Barca jest również najlepszym zespołem w lidze, jeśli chodzi o samą statystykę domowych meczów. Na 12 rozegranych do tej pory spotkań Katalończycy wygrali 12. Strzelili w nich 37 goli, a stracili tylko 5 bramek. Co ciekawe żadne z trafień dla rywali nie padły w 2. połowie, co jest ewenementem na Starym Kontynencie. W pięciu najlepszych europejskich ligach nie ma drugiej takiej drużyny.

W spotkaniu z Levante Barcelona wyśrubowała też inną ciekawą statystykę. Blaugrana wygrała do tej pory wszystkie 16 domowych spotkań z tym rywalem w La Liga i tym razem również nie zawiodła kibiców zgromadzonych na Camp Nou. Dla Levante Barca jest więc istnym koszmarem.

W kolejnym ligowym boju Barcelona zmierzy się 28 lutego przed własną publicznością z trzecim w tabeli Villarrealem.

psl, Polsat Sport