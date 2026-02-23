Niesamowite, ile kawałków pizzy zjedzono w wiosce olimpijskiej. Sportowcy nie mogli się oprzeć

Organizatorzy igrzysk opisali ich skalę podając dane z całodobowych stołówek, z których korzystało 2880 sportowców z 93 delegacji.

Codziennie gotowano tam 365 kilogramów makaronu, zużywano 10 tysięcy jajek i 60 kilogramów sera Grana Padano, a liczba serwowanych kawałków pizzy przekroczyła 12 tysięcy. Mieszkańcy wiosek olimpijskich wypijali każdego dnia łącznie 8 tysięcy kaw.

Odpowiedzialna za organizację imprezy fundacja Milano-Cortina podała, że gdyby ustawić wszystkie tace z wydanymi posiłkami, to powstałaby z nich wieża wysokości 60 tysięcy metrów.

W przedstawionym bilansie odnotowano także, że w trzech wioskach olimpijskich i w 11 hotelach zajętych było ponad 5,5 tysiąca pokojów. Odbyło się również 1200 sesji makijażu, a prawie 700 razy udzielono... pomocy ortopedycznej.

KN, PAP