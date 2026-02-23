Niespodzianka w finale ATP. Porażka faworyta

Zajmujący 50. miejsce na liście ATP Korda wystąpił w swoim dziesiątym finale cyklu i triumfował po raz trzeci. Poprzednio - w Parmie w 2021 oraz w Waszyngtonie w 2024 roku.

Z 24. w światowym rankingu Paulem zmierzył się po raz siódmy i wygrał piąty pojedynek.

Dzięki temu zwycięstwu 25-latek, syn znanego w przeszłości tenisisty Petra Kordy (triumfatora Australian Open z 1998 roku), awansuje prawdopodobnie o dziesięć miejsc w rankingu ATP. Jego najlepszym wynikiem była 15. lokata w 2024 roku.

Wynik finału:

Sebastian Korda (USA) - Tommy Paul (USA, 5) 6:4, 6:3

Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

KN, PAP