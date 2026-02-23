Niespodzianka w finale ATP. Porażka faworyta

Tenis

Amerykański tenisista Sebastian Korda wygrał turniej ATP 250 na kortach twardych w Delray Beach. W finale pokonał rozstawionego z numerem piątym swojego rodaka Tommy'ego Paula 6:4, 6:3.

Tenisista Sebastian Korda na korcie ziemnym, trzymający rakietę i dotykający twarzy.
fot. PAP
Sebastian Korda triumfuje w finale ATP w Delray Beach

Zajmujący 50. miejsce na liście ATP Korda wystąpił w swoim dziesiątym finale cyklu i triumfował po raz trzeci. Poprzednio - w Parmie w 2021 oraz w Waszyngtonie w 2024 roku.

 

Z 24. w światowym rankingu Paulem zmierzył się po raz siódmy i wygrał piąty pojedynek.

 

Dzięki temu zwycięstwu 25-latek, syn znanego w przeszłości tenisisty Petra Kordy (triumfatora Australian Open z 1998 roku), awansuje prawdopodobnie o dziesięć miejsc w rankingu ATP. Jego najlepszym wynikiem była 15. lokata w 2024 roku.

 

Wynik finału:

 

Sebastian Korda (USA) - Tommy Paul (USA, 5) 6:4, 6:3

 

Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

KN, PAP
