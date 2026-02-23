PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa podejmie Cuprum Stilon Gorzów w ramach 22. kolejki PlusLigi. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Trzech siatkarzy PGE Projekt Warszawa w białych strojach świętuje zdobyty punkt.
fot. PAP
Siatkarze PGE Projekt Warszawa walczą o kolejne punkty w PlusLidze

Od trzech kolejek Warszawianie utrzymują pozycję wicelidera rozgrywek, tracąc do pierwszych w tabeli Jurajskich Rycerzy tylko dwa "oczka". Teraz zmierzą się z zespołem, który w rundzie jesiennej pokonali bez straty seta. W stolicy liczą na zdobycie kolejnych trzech punktów.
 

Nie ma jednak co lekceważyć drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego, która już wielokrotnie pokazywała się ze swojej walecznej strony. Było ją widać choćby w poprzednim spotkaniu, które po tie-breaku wygrali z Norwidem Częstochowa. 

 

Ewentualne punkty w starciu z Projektem mogą okazać się niezwykle cenne również w kwestii utrzymania, więc ekipa Huberta Henno na pewno nie będzie składać broni. 

 

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport
PLUSLIGASIATKÓWKA
