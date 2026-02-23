Od trzech kolejek Warszawianie utrzymują pozycję wicelidera rozgrywek, tracąc do pierwszych w tabeli Jurajskich Rycerzy tylko dwa "oczka". Teraz zmierzą się z zespołem, który w rundzie jesiennej pokonali bez straty seta. W stolicy liczą na zdobycie kolejnych trzech punktów.



Nie ma jednak co lekceważyć drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego, która już wielokrotnie pokazywała się ze swojej walecznej strony. Było ją widać choćby w poprzednim spotkaniu, które po tie-breaku wygrali z Norwidem Częstochowa.

Ewentualne punkty w starciu z Projektem mogą okazać się niezwykle cenne również w kwestii utrzymania, więc ekipa Huberta Henno na pewno nie będzie składać broni.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport