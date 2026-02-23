PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja i wynik na żywo

Bardzo dobra seria PGE Projektu Warszawa została w środę przerwana przez Cucine Lube Civitanova. Siatkarze Kamila Nalepki po niespodziewanej porażce z Barkomem-Każany Lwów zanotowali za to trzy zwycięstwa z rzędu w rozgrywkach PlusLigi. Przed tygodniem nie dali szans Indykpolowi AZS Olsztyn.

Teraz ich rywalem będzie Cuprum Stilon Gorzów, który kilka dni temu zaskoczył i wygrał z zespołem z Częstochowy. Goście będą mieli dodatkową motywację, zwłaszcza że nie wygrali z Projektem od ośmiu lat. Ostatni raz oba zespoły zmierzyły się w listopadzie, kiedy Cuprum Stilon Gorzów poległ 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Transmisja na antenie Polsat Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

HP, PAP