Polsat SiatCast z Aleksandrem Śliwką. Transmisja TV i stream online - 23.02

Siatkówka

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Tym razem porozmawiamy z Aleksandrem Śliwką. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Program będzie równie na kanale Polsatu Sport na platformie YouTube.

Grafika "Polsat SiatCast" z sylwetką siatkarza.
fot. Polsat Sport
Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć?

Niedawno w życiu Śliwki doszło do bardzo ważnego wydarzenia. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy został ojcem. Jak reprezentant Polski odnajduje się w tej roli? 

 

Prowadzący program Marek Magiera i Jakub Bednaruk porozmawiają ze Śliwką na temat obecnej sytuacji w PlusLidze. Co były zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle myśli między innymi o ostatnich poczynaniach Asseco Resovii Rzeszów i walce o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce?

 

Siatkarz opowie także o swoim powrocie do zdrowia.


Transmisja wtorkowego odcinka Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl. oraz na Polsat Box Go. Program będzie również dostępny na kanale Polsatu Sport na platformie YouTue. Początek o godzinie 9:00.

