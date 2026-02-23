Polsat SiatCast z Aleksandrem Śliwką. Transmisja TV i stream online - 23.02

Niedawno w życiu Śliwki doszło do bardzo ważnego wydarzenia. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy został ojcem. Jak reprezentant Polski odnajduje się w tej roli?

Prowadzący program Marek Magiera i Jakub Bednaruk porozmawiają ze Śliwką na temat obecnej sytuacji w PlusLidze. Co były zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle myśli między innymi o ostatnich poczynaniach Asseco Resovii Rzeszów i walce o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce?

Siatkarz opowie także o swoim powrocie do zdrowia.



Transmisja wtorkowego odcinka Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl. oraz na Polsat Box Go. Program będzie również dostępny na kanale Polsatu Sport na platformie YouTue. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport