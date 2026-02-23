Polska olimpijka szczerze. "Nie jestem wypalona, chcę coś udowodnić"

Ziomek-Nogal w Mediolanie wzięła udział w rywalizacji na 500 metrów, w której zajęła 6. miejsce. Wynik osiągnięty podczas igrzysk przyjęła z delikatnym rozczarowaniem. Niedosyt będzie jednak chciała przekuć w przyszłe sukcesy.

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Federacje Rosji i Białorusi przywrócone

- Nie czuję się wypalona. Wydawało mi się, że sezon, który kończyłam po igrzyskach w Pekinie był najlepszy w moim życiu. Stwierdzam jednak, że teraz miałam najlepszy sezon w życiu i brak medalu olimpijskiego pozostawił pewien niedosyt. Czuję, że muszę jeszcze coś zrobić w łyżwach. Wypalenia nie ma i jest pragnienie, żeby coś jeszcze udowodnić - powiedziała pochodząca z Lubina panczenistka.

Ziomek-Nogal trzy lata temu została mamą i po przerwie macierzyńskiej wróciła do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego. Jej kolega z kadry Damian Żurek podkreślił, że macierzyństwo zmieniło Kaję. - Kaja po przerwie, którą zrobiła, wróciła jako zupełnie inna osoba i ona sama to podkreśla - zdradził panczenista.

Sam Żurek na olimpijskim torze w Mediolanie przeżył swój mały dramat. Dwukrotnie dojeżdżał do mety na czwartych lokatach, w związku z czym medal igrzysk przeszedł mu koło nosa. W Studiu Mediolan Cortina przyznał jednak, że przepracował już w głowie lokatę tuż za podium.

- Psycholog to jest kwestia, na którą w tym sezonie postawiłem i w to zainwestowałem. Były sezony, w których sobie nie radziłem, a ten był bardzo fajny i to na pewno tego zasługa. To, co miałem wypłakać - wypłakałem, to co miałem wykrzyczeć - wykrzyczałem. To są chwile, dla których trenujemy całe życie - dodał.