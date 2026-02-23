Ponad dwie godziny walki. Polak odpadł w pierwszej rundzie turnieju

Michalski (257. ATP) kontynuuje rywalizację w Indiach. W ostatnim turnieju rozgrywanym w New Delhi dotarł do drugiej rundy, gdzie musiał uznać wyższość Michaela Geertsa (299. ATP). Teraz 26-latek nie będzie mógł dobrze wspominać rywalizacji w Pune.

W pierwszym secie Michalski dał się przełamać przy stanie 1:2. Była to jedyna utrata serwisu w tej partii, którą Gray (ATP. 390) zamknął przy stanie 5:3. Chwilę później Brytyjczyk wygrał swoje podanie i tym samym całego seta.

W drugiej partii Polak zrewanżował się Brytyjczykowi i przełamał go przy stanie 2:3. Dwa gemy później obronił dwa breakpointy i wyratował gema serwisowego, a następnie dopiął swego i po 44 minutach wyrównał stan rywalizacji.

W trzecim secie panowie szli cios za cios, aż w końcu przy stanie 4:3 dla Graya, Brytyjczyk przełamał Polaka i wypracował sobie przewagę. Set skończył się wynikiem 6:3, co oznaczało koniec meczu po dwóch i pół godziny rywalizacji i porażkę polskiego tenisisty.

Daniel Michalski (Polska) - Alastair Gray (Wielka Brytania): 3:6, 6:3, 3:6

JZ, Polsat Sport