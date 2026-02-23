Sensacyjna klęska Projektu! Siatkarze z Gorzowa zagrali najlepszy mecz w sezonie

Gospodarze udanie rozpoczęli to spotkanie (7:4), ale gorzowianie szybko wyrównali (9:9), a później uzyskali przewagę (12:15). Goście grali skutecznie w ataku, dobrze prezentowali się w polu serwisowym, unikali błędów i utrzymywali korzystny rezultat. Końcówka bardzo dobra w wykonaniu siatkarzy Stilonu, którzy wygrali cztery ostatnie akcje - skutecznie zaatakował Mathis Henno, asa dołożył Krzysztof Rejno, blok dał piłkę setową, a autowy atak rywali ostatni punkt (20:25).

W drugiej odsłonie do połowy seta oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu zespołów. Po asie Kevina Tillie gospodarze prowadzili 13:12, ale siatkarze z Gorzowa błyskawicznie odwrócili wynik przy zagrywkach Chizoby Nevesa (13:16). Od tego momentu przyjezdni utrzymywali przewagę, grali pewnie, skutecznie i popełniali mało błędów (zaledwie dwa w całym secie). Projekt jeszcze próbował nawiązać walkę (21:23), ale atak Chizoby i serwis gospodarzy w siatkę oznaczały wygraną Stilonu (22:25).

Goście efektownie otworzyli trzeciego seta (1:6), a później dominowali na boisku, utrzymując wyraźną przewagę (3:10, 10:16). Siatkarze Projektu nie mieli w tej części meczu argumentów, by nawiązać wyrównaną walkę. Gorzowianom wychodziło niemal wszystko, choć w końcówce nieco się rozluźnili. Błąd rywali dał im piłkę meczową (16:24), a Kamil Kwasowski zamknął mecz skutecznym atakiem (19:25).



Skrót meczu Projekt - Stilon:





Najwięcej punktów: Kevin Tillie (13), Linus Weber (10) – Projekt; Mathis Henno (21), Chizoba Neves (19), Kamil Kwasowski (11) – Stilon. Gospodarze ustępowali przeciwnikom w ataku (45%-55%), na zagrywce (2-4) oraz w bloku (7-12), popełnili też więcej błędów własnych (15, przy zaledwie 10 gości). MVP: Mathis Henno (16/26 = 62% skuteczności w ataku + 5 bloków).

PGE Projekt Warszawa – Cuprum Stilon Gorzów 0:3 (20:25, 22:25, 19:25)

Projekt: Kevin Tillie, Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Linus Weber – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski, Karol Kłos, Brandon Koppers, Bartosz Firszt, Jakub Strulak. Trener: Kamil Nalepka.

Stilon: Kamil Kwasowski, Patryk Niemiec, Thiago Veloso, Mathis Henno, Krzysztof Rejno, Chizoba Neves – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Daniel Gąsior, Hubert Węgrzyn. Trener: Hubert Henno.

