Przełomowe wieści ws. Sellier! Na to wszyscy czekali

Kamila Sellier doznała bardzo groźnie wyglądającego upadku podczas rywalizacji ćwierćfinałowej na 1500 m w short tracku. Polka została trafiona ostrzem łyżwy w twarz przez Kristen Santos-Griswold, po czym została przewieziona do szpitala. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że konieczna była operacja kości policzkowej.

Portal WP SportoweFakty poinformował, że nasza zawodniczka opuściła właśnie szpital.

"Kamila wyszła ze szpitala, wraca autem z rodzicami do Polski. Czuje się lepiej, choć jeszcze jest bardzo obolała. Resztę diagnostyki będzie przechodziła w Polsce" - przekazał serwisowi PKOl.

Mimo fatalnego wypadku Sellier nie ma pretensji do Amerykanki. "To, co się stało, jest niczyją winą. Taka jest natura naszego sportu - niesie ze sobą ryzyko i jestem w pełni tego świadoma za każdym razem, kiedy wyjeżdżam na lód" - napisała w mediach społecznościowych.

Na odpowiedź nie czekaliśmy długo. "Kamila, twoja dobroć i siła znaczą więcej niż mogłabym określić to słowami. (...) Jestem dumna, że mogę dzielić z tobą lód" - podsumowała.