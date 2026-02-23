Semirunnij wrócił do Polski i zaskoczył! "Zjem schabowego"

Władimir Semirunnij zdobył srebrny medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w biegu na 10 km. Następnie uplasował się na 10. miejscu na 1500 m.

23-latek wyznał, że jest zadowolony, choć nie ukrywa, że chciałby zostać mistrzem olimpijskim.

- Już dotarło do mnie wszystko. Niedługo po biegu zrozumiałem, co zrobiłem. Mam niedosyt, bo zawsze chcę złoto, ale ten medal naprawdę smakuje, jakby to był złoty - przekazał po lądowaniu w Polsce w rozmowie z dziennikarzami.

Reprezentant Polski ma konkretny plan na następne igrzyska.

- Potrzebuję więcej doświadczenia - zaznaczył. - Chcę walczyć o złoto na kolejnych igrzyskach za cztery lata, będę się na to przygotowywał, ciężko pracował i zrobimy to - zapewnił.

Semirunnij przyznał, że szybko zamierza wrócić do treningów.

- Ostatnie dni nie trenowałem zbyt wiele, trener dał mi trochę odpoczynku dla głowy. Ale jutro już planuję trzy godziny na rowerze. Przygotuję się na mistrzostwa świata, gdzie będę walczył o medal - powiedział.

Na koniec zdradził, jak zamierza spędzić czas po powrocie do Polski.

- W końcu spokojnie usiądę z dziewczyną, bo nie było na to czasu w Mediolanie. Zjem schabowego, odwiedzę mamę Klaudii, zjem barszczyk i dalej będę trenować - podsumował.