Siatkarka reprezentacji Polski rozstała się z klubem! W ostatnim czasie walczyła z kontuzją

Martyna Łukasik w ostatnim czasie borykała się z kontuzją ręki i nie było jej w składzie tureckiej drużyny. Z komunikatu wydanego przez klub wynikało, że przyjmująca doznała uszkodzenia chrząstki trójkątnej nadgarstka śródręcza.

Zobacz także: Kontuzja Martyny Łukasik. Klub wydał oświadczenie

Martyna Łukasik (rocznik 1999) pochodzi z Gdańska, gdzie zaczynała swą przygodę z siatkówką. Reprezentowała barwy klubów: UKS Jasieniak Gdańsk, Gedania Gdańsk (2012-15), Atom Trefl Sopot (2014-17) oraz Trefl Proxima Kraków (2017-18). W 2018 roku trafiła do Chemika Police, z którym czterokrotnie wywalczyła mistrzostwo Polski (2020, 2021, 2022, 2024), zdobyła też cztery Puchary i dwa Superpuchary.

W 2024 roku zdecydowała się na hitowy transfer do Prosecco Doc Imoco Conegliano. Nie była pierwszoplanową postacią tej drużyny, ale wzbogaciła swą kolekcję trofeów, bo Imoco Volley wygrało w tamtym sezonie wszystkie możliwe trofea - Ligę Mistrzyń, Klubowe Mistrzostwa Świata oraz trofea w Italii.

Po jednym sezonie Polka opuściła ekipę z Conegliano i przeniosła się do ligi tureckiej. Jak się jednak okazało, jej przygoda z Galatasaray nie była zbyt udana.