Krzysztof Owczarek triumfuje w zawodach Pucharu Europy FIS w Białce Tatrzańskiej

Największe powody do radości dostarczył kibicom Krzysztof Owczarek, który po zeszłorocznym czwartym miejscu w zawodach Pucharu Europy FIS w Białce tym razem był najlepszy. Stylowe i czysto lądowane bs 1080 oraz fs 1440 zapewniły mu kolejne zwycięstwo w przeciągu tygodnia - kilka dni wcześniej sięgnął po tytuły mistrza Polski w konkurencjach slopestyle i big air.

Drugie miejsce w Białce Tatrzańskiej wywalczył Serb Matija Milenković, a trzeci był zeszłoroczny triumfator - Szwajcar Elias Lionel Lehner.

Tuż za podium uplasowali się kolejni reprezentanci Polski: Valeriy Sytykh, Franciszek Baran oraz Igor Truszkowski, którzy zajęli odpowiednio 4., 5. i 6. miejsce. Cieszy tak liczna obecność Polaków w finale - pokazali oni, że w niedalekiej przyszłości mogą nawiązać walkę o najwyższe lokaty w zawodach Pucharu Europy FIS.

W rywalizacji snowboardzistek zwyciężyła reprezentantka Szwajcarii Bianca Gisler, prezentując fs 720 i bs 720. Drugie miejsce zajęła Niemka Yugala Perach, a trzecia była Susie Maksym, która po raz kolejny stanęła na podium w Białce Tatrzańskiej i potwierdziła swoją wysoką formę w tym sezonie. Podobnie jak Owczarek, w zeszłym tygodniu sięgnęła po tytuły mistrzyni Polski w konkurencjach slopestyle i big air.

Finał rywalizacji narciarzy był widowiskowym pokazem ewolucji na najwyższym europejskim poziomie. Rozstrzygały detale, a walka o podium trwała dosłownie do ostatniego skoku.

Wśród mężczyzn najlepszy był Austriak Noah Schallert pokazując double cork 1620 i sw double cork 1800. Drugi był Szwed Victor Knutsen, a trzeci Orest Kovalenko z Ukrainy. Najlepszy z Polaków, Stanisław Solik, zakończył zawody na 7. miejscu.

W rywalizacji kobiet triumfowała Kateryna Kotsar, powtarzając sukces sprzed roku. Ukrainka zaprezentowała imponujące sw bio 9 oraz cork 720. Druga była jej rodaczka Mariia Aniichyn, a trzecie miejsce wywalczyła Norweżka Kristi Stoelen.

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska już po raz ósmy z rzędu był gospodarzem zawodów Pucharu Europy FIS w konkurencji Big Air. Z roku na rok wydarzenie przyciąga do Polski coraz silniejszą międzynarodową obsadę oraz rosnące grono kibiców, stając się wyczekiwanym punktem w kalendarzu zimowych imprez sportowych.

