Szok! Federacje Rosji i Białorusi przywrócone

Federacje Rosji i Białorusi zostały zawieszone w marcu 2022 roku po inwazji na Ukrainę.

Decyzja nie obejmuje zgody na organizowanie w tych krajach zawodów rangi międzynarodowej.

Prezes World Climbing Marco Scolaris już prawie dwa lata temu w lipcu 2024 przyznał, że jego zdaniem sportowcy nie powinni być karani za działania swoich rządów.

"Niektórzy twierdzą, że sportu nie należy upolityczniać, ale moim zdaniem powinniśmy zająć stanowisko polityczne, ponieważ jesteśmy neutralni. Musimy chronić sportowców na całym świecie" – powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters.

"To nie znaczy, że nie mówimy, że Rosjanie zrobili coś niedopuszczalnego, ale jeśli karzemy sportowców, musimy stosować te same standardy do wielu innych krajów na świecie" - dodał wtedy.

PAP