Szokująca decyzja przed mundialem. Trener zrezygnował

Advocaat to legendarny trener, który w przeszłości odnosił sukcesy zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Ostatnio doprowadził Curacao do historycznego awansu na mistrzostwa świata. Holenderski trener mógł zostać najstarszym szkoleniowcem w historii mundialu, który prowadził reprezentację na tymże turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Anglicy podjęli decyzję w sprawie selekcjonera. Tuż przed mundialem

Niestety, nie stanie się tak. ESPN poinformowało o rezygnacji trenera z prowadzenia reprezentacji. Powodem są problemy zdrowotne jego córki.

- Zawsze mówiłem, że rodzina jest ważniejsza niż piłka nożna. To jest oczywista decyzja. Nie zmienia to jednak faktu, że będę bardzo tęsknił za Curacao, ludźmi stamtąd i moimi kolegami. Uważam, że zakwalifikowanie się najmniejszego kraju na świecie na mundial jest jednym z najważniejszych momentów mojej kariery. Jestem dumny z moich zawodników, sztabu i członków zarządu, którzy w nas wierzyli - powiedział były trener m. in. PSV i Rangersów.

Wraz z odejściem Advocaata dalszej pracy z reprezentacją nie będą kontynuować jego asystent Cor Pot oraz lekarz kadry Casper van Eijck. Obowiązki nowego trenera przejął Fred Rutten.

Curacao w pierwszym występie na mundialu zmierzy się w grupie z Niemcami, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Ekwadorem.

JZ, Polsat Sport